Уничтожили переправу и танки РФ: операторы СБС нанесли мощный удар по врагу (видео)

Фото: несколько танков и гаубиц РФ превратились в металлолом (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: РБК-Украина

Операторы Сил беспилотных систем (СБС) уничтожили российские танки, переправу и склад с горючим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СБС.

На одном из ключевых участков фронта операторы 412-го полка Nemesis СБС нанесли результативные удары по врагу, уничтожив несколько единиц танков и гаубиц. В результате интенсивность атак россиян упала, а тактическая ситуация для подразделений Сил обороны, наоборот, улучшилась.

Кроме того, операторы уничтожили переправу и склад с горюче-смазочными материалами, в результате чего россияне потеряли возможность оперативно перебрасывать резервы и поставлять им топливо.

"Системная работа бойцов СБС сковывает маневры противника и снижает его способности к наступлению. 412-й полк Nemesis в очередной раз подтвердил статус одной из самых результативных ударных сил на этом направлении", - говорится в публикации.

Всего с начала сентября Силы беспилотных систем поразили 13611 целей, из которых 3693 - личный состав армии страны-агрессора.

 

Напомним, украинские защитники нанесли удар по логистическому хабу российской морской пехоты, который базируется в Курской области. Вследствие искусной атаки оккупанты остались без склада боеприпасов, базы хранения материальных средств, а также места скрытого размещения вооружения и военной техники.

Также мы писали, что подразделения Сил специальных операций Украины атаковали Волгоградский НПЗ на территории РФ, в результате чего его работа была остановлена.

Завод обеспечивает горючим российскую армию, в частности, ведение боевых действий и логистику. После меткой атаки были зафиксированы сильные пожары на территории НПЗ и его дальнейшая остановка.

