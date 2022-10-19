Знищили окупантів під Запоріжжям: ССО показали відео з поля бою

Українським військовим вдалося з безпілотника атакувати позиції росіян на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Укропов х..ва гора, они кишат" - так на запорізькому напрямку росіяни жаліються один одному.
На відео можна побачити влучання з безпілотника по позиціям російських окупантів на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, що ЗСУ показали відео знищення ворожого гелікоптера на півдні України.
Також ЗСУ знищили російську артилерійську установку "Мста-С".
Раніше українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.