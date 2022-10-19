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Уничтожили оккупантов под Запорожьем: ССО показали видео с поля боя

Фото: ССО уничтожили кафиров под Запорожьем (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось из беспилотника атаковать позиции россиян в Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Сил специальных операций ВС Украины.

"Укропов х..ва гора, они кишат" - так на запорожском направлении россияне жалуются друг другу.

На видео можно увидеть попадание из беспилотника по позициям российских оккупантов на Запорожском направлении.

Напомним, что ВСУ показали видео уничтожение вражеского вертолета на юге Украины.

Также ВСУ уничтожили российскую артиллерийскую установку "Мста-С".

Ранее украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области.

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