Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Знищили командні пункти та радари: США вдарили по Ірану

07:42 01.06.2026 Пн
2 хв
Що саме потрапило під приціл та які наслідки атаки?
aimg Катерина Коваль
Фото: військові армії США (facebook.com/USNavy2)

Американські військові завдали ударів по іранських радарах і командних пунктах управління дронами у відповідь на збиття власного безпілотника. Удари відбулися в суботу та неділю, попри чинне перемир'я.

Що сталося

Центральне Командування Збро́йних сил США повідомило, що завдало ударів по об'єктах у Горуку та на острові Кешм в Ірані - знищено радари та командні пункти управління дронами. Приводом стало збиття Іраном американського безпілотника MQ-1, який діяв над міжнародними водами.

У відповідь американські винищувачі знищили:

  • іранські засоби протиповітряної оборони;
  • наземну станцію управління;
  • два дрони-камікадзе, які становили загрозу для суден у регіоні.

Жоден американський військовослужбовець не постраждав.

Контекст

Командування назвало удари "виваженими та цілеспрямованими" і підкреслив: вони стали відповіддю на "невиправдану іранську агресію" в умовах чинного перемир'я. Командування заявило, що продовжуватиме захищати американські активи та інтереси в регіоні.

Нові удари стались на тлі складних переговорів. Стало відомо, що в останній момент Трамп вирішив переписати майже готову угоду з Іраном - президент висунув нові вимоги після ознайомлення з проєктом домовленостей.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США та Іран наблизилися до рамкової угоди, яка передбачає 60-денне перемир'я, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та переговори щодо ядерної програми Тегерана.

