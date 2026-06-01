Ормузский пролив Война в Украине

Уничтожили командные пункты и радары: США ударили по Ирану

07:42 01.06.2026 Пн
2 мин
Что именно попало под прицел и каковы последствия атаки?
aimg Екатерина Коваль
Фото: военные армии США (facebook.com/USNavy2)

Американские военные нанесли удары по иранским радарам и командным пунктам управления дронами в ответ на сбитие собственного беспилотника. Удары произошли в субботу и воскресенье, несмотря на действующее перемирие.

Что случилось

Центральное Командование Вооруженных сил США сообщило, что нанесло удары по объектам в Горуке и на острове Кешм в Иране - уничтожены радары и командные пункты управления дронами. Поводом стало сбитие Ираном американского беспилотника MQ-1, который действовал над международными водами.

В ответ американские истребители уничтожили:

  • иранские средства противовоздушной обороны;
  • наземную станцию управления;
  • два дрона-камикадзе, которые представляли угрозу для судов в регионе.

Ни один американский военнослужащий не пострадал.

Контекст

Командование назвало удары "взвешенными и целенаправленными" и подчеркнуло: они стали ответом на "неоправданную иранскую агрессию" в условиях действующего перемирия. Командование заявило, что будет продолжать защищать американские активы и интересы в регионе.

Новые удары произошли на фоне сложных переговоров. Стало известно, что в последний момент Трамп решил переписать почти готовое соглашение с Ираном - президент выдвинул новые требования после ознакомления с проектом договоренностей.

Ранее СМИ сообщали, что США и Иран приблизились к рамочному соглашению, которое предусматривает 60-дневное перемирие, восстановление судоходства через Ормузский пролив и переговоры по ядерной программе Тегерана.

