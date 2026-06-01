Ізраїль вимагає у США "зелене світло" на нові удари, поки "Хезболла" атакує ЦАХАЛ (відео)

Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів із запитом на розширення масштабів військових ударів по Бейруту. Це відбувається на тлі повної відсутності прогресу в дипломатичних переговорах із Тегераном та ліванською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The Jerusalem Post .

Високопосадовці Ізраїлю сподіваються на сприятливу реакцію Білого дому і наполягають на тому, що у переговорах з "Хезболлою" немає результатів. За даними двох джерел видання, ізраїльська сторона розраховує, що США дозволять розширити операції в ліванській столиці. Проте міжнародна спільнота реагує на такі наміри вкрай гостро: західні союзники закликають до негайної деескалації.

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер закликала Ізраїль припинити свої операції в Лівані:

"Військова ескалація Ізраїлем у Лівані призвела до вбивств та переміщень цивільних осіб, знищення інфраструктури та скорочення простору для дипломатії".

Штурм висот та контроль над півднем Лівану

Поки тривають дипломатичні суперечки, ЦАХАЛ звітує про значні успіхи на землі. Військові діють рішуче. Напередодні ізраїльська армія встановила контроль над стратегічним форпостом на хребті Бофорт. Також захоплено райони Ваді-ель-Салукі.

Це глибоке просування на південь Лівану. Перед наступом ВПС Ізраїлю, артилерія та танки завдали масованих ударів по інфраструктурі терористів "Хезболли".

Німеччина вже висловила своє занепокоєння. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль закликав усі сторони конфлікту негайно припинити бойові дії.

Атаки "Хезболли" та паніка на ізраїльських пляжах

Тим часом бойовики "Хезболли" теж не припиняють атаки на військові об’єкти ЦАХАЛ, але при цьому страждають цивільні. На півночі Ізраїлю вихідні перетворилися на жах для відпочивальників.

На популярному пляжі Нагарія люди в паніці тікали з води в момент падіння снарядів у море."Хезболла" офіційно взяла на себе відповідальність за атаки на казарми в районі Шомера та військова бази в районі Яара. Ці бази розташовані поруч із цивільним пляжем.