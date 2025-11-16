Знищено ЗРК "БУК-М3" та "Оса": нацгвардіцйці показали ефектну роботу дронів на Херсонщині

"У період чергування 11 та 12 листопада на напрямку УВ "Південь" (30КМП) було виявлено ЗРК "Оса" на дистанції 51 км від ЛБЗ в районі н.п. Новокиївка та ЗРК "Бук-М3" на дистанції 50 км від ЛБЗ в районі н.п. Улянівка", - йдеться у повідомленні.

Після їх виявлення ворожі цілі було знищено. Відповідну задачу виконали сили ударних дронів підрозділу 27-ї Печерської бригади НГУ "Lasar's Group".

На опублікованих кадрах можна побачити, як українські воїни успішно атакують ворожі техніку, після чого та підривається.