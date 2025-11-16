UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Знищено ЗРК "БУК-М3" та "Оса": нацгвардіцйці показали ефектну роботу дронів на Херсонщині

Фото: ворожі ЗРК було виявлено 11 та 12 листопада (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Бійці Національної гвардії України здійснили успішні удари дронами на Херсонщині. Внаслідок атаки було зенітно-ракетні комплекси росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

"У період чергування 11 та 12 листопада на напрямку УВ "Південь" (30КМП) було виявлено ЗРК "Оса" на дистанції 51 км від ЛБЗ в районі н.п. Новокиївка та ЗРК "Бук-М3" на дистанції 50 км від ЛБЗ в районі н.п. Улянівка", - йдеться у повідомленні.

Після їх виявлення ворожі цілі було знищено. Відповідну задачу виконали сили ударних дронів підрозділу 27-ї Печерської бригади НГУ "Lasar's Group".

На опублікованих кадрах можна побачити, як українські воїни успішно атакують ворожі техніку, після чого та підривається.

 

 

Нагадаємо, сьогодні в прес-службі Десантно-штурмових військ повідомили, що оператори FPV-дронів 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ продовжують завдавати ворогу нищівних втрат уздовж лінії фронту.

Зокрема, останнім часом підрозділ РУБпАК бригади здійснив серію результативних ударів по позиціях одного з елітних російських формувань - підрозділу "Рубікон". Зокрема, були уражені антени та оператори російських дронів.

Також ми писали, що в ніч на 14 листопада безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ знищили в Новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" і 2 радари.

Читайте РБК-Україна в Google News
НацгвардіяХерсонська областьВійна в УкраїніДрони