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Уничтожены три вражеских БМП и танк. Артиллеристы показали видео обстрела оккупантов

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 21:32
Уничтожены три вражеских БМП и танк. Артиллеристы показали видео обстрела оккупантов Фото: артиллеристы показали видео обстрела оккупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские артиллеристы атаковали российских оккупантов на фронте. Защитники уничтожили три вражеских БМП и танк врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Украины.

"Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 510 россиян, а также уничтожили 16 ББМ противника.

Также в Нацгвардии сообщили, что защитники удержали жизненно важные пути на западе Бахмута.

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