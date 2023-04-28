Уничтожены три вражеских БМП и танк. Артиллеристы показали видео обстрела оккупантов
Фото: артиллеристы показали видео обстрела оккупантов (GettyImagеs)
Украинские артиллеристы атаковали российских оккупантов на фронте. Защитники уничтожили три вражеских БМП и танк врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Украины.
"Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 510 россиян, а также уничтожили 16 ББМ противника.
Также в Нацгвардии сообщили, что защитники удержали жизненно важные пути на западе Бахмута.
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