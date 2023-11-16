ЗСУ здобули територіальні успіхи на південь від Бахмута: карти боїв ISW

Українські війська продовжили ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку і просунулися на південний схід від Торецька. Також ЗСУ просуваються на заході Запорізької області і атакують на лівому березі Херсонської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що російські війська нібито незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська) і на захід від Володимирівки (19 км на північний захід від Сватового).

У Генштабі України повідомляли, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, а також на Лиманському напрямку в районі Наді та Серебрянського лісу.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели штурм на лінії Куп’янськ-Кремінна 15 листопада. Російські "воєнкори" повідомляли, що українські сили атакували в лісовій зоні на захід від Кремінної та намагаються відтіснити російські сили з Торського.

Бої у Донецькій області

15 листопада російські війська продовжували наступ уздовж північного та південного флангів Бахмута. Російський "воєнкор" стверджував, що невизначені підрозділи ВДВ РФ намагаються відновити втрачені позиції у невизначеному районі на південь від Берхівського водосховища.

Російські військові блогери стверджували, що російські та українські війська ведуть активні бої за контроль над ключовими висотами поблизу Кліщіївки, і заявили, що українські сили утримують висоти на захід від населеного пункту.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили всі російські штурми біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Речник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська, ймовірно, готуються розпочати нові штурми, посиливши артилерійський вогонь навколо Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують атакувати південний фланг Бахмута.

15 листопада українські війська здійснили локалізовані атаки на південь від Бахмута та підтвердили територіальні досягнення. Геолокаційні кадри показують, що українські сили незначно просунулися на південний схід від Торецька (23 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки) і Первомайського, а також поблизу Авдіївки, Сіверного, Тоненького та Водяного.

Російські джерела стверджують, що 15 листопада українські війська контратакували на Авдіївському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що українські війська зберігають контроль над Авдіївським коксохімічним заводом.

Російські війська 15 листопада продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Український Генштаб повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Мар’їнки та поблизу Новомихайлівки.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські війська продовжують створювати військові бази за межами промислових зон в окупованому Маріуполі. Андрющенко зазначив, що до складу цих військових баз входять склади боєприпасів і казарми, де проживає від 100 до 150 осіб.

Кримське партизанське угруповання "Атеш" повідомило, що російські війська створили військову базу в Мангуші (14 км на південний захід від Маріуполя), де є склад палива, щонайменше 10 бойових броньованих машин, чотири системи ППО, командний пункт і штаб.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької областей та не просувалися 15 листопада.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Старомайорського, Новодарівки, Пречистівки (17 км на південний схід від Великої Новосілки). Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також атакували поблизу Урожайного, Новодонецького та Новомайорського.

15 листопада українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися. Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили досягли певного прогресу в невизначеному районі західної Запорізької області.

Російський "воєнкор" стверджував, що 13-15 листопада війська РФ нібито просунулися на 700 метрів у лісову зону поблизу Роботиного та до околиць П’ятихаток.

15 листопада українські війська продовжували масштабніші, ніж зазвичай, операції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські блогери стверджували, що українські війська здійснили атаки з центру Кринок і також атакують поблизу Пойми та Піщанівки.

Речник Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що українські війська відкидають російські сили на три-вісім кілометрів від лівого берега Дніпра в Херсонській області. Географічний масштаб цих описаних зусиль значно більший, ніж те, що наразі показує будь-яке доступне відкрите джерело.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська, ймовірно, розробили план ліквідації українських позицій на лівому березі шляхом формування трьох тактичних груп. Він заявив, що російські війська планують використовувати дві групи для флангу на трасі Олешки-Нова Каховка та в районі Кринок з районів Корсуньки та Козачої Лагері, а третя група наступатиме поблизу Кринок.