За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 16 листопада, склали 1330 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 315 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 артсистем та 14 БПЛА та 40 автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 315620 (+1330) осіб ліквідовано;
- танків - 5388 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 10121 (+17) од.;
- артилерійських систем - 7683 (+36) од.;
- РСЗВ - 892 (+8) од.;
- засоби ППО - 585 (+3) од.;
- літаків - 323 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5689 (+14) од.;
- крилаті ракети - 1563 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10060 (+40) од.;
- спеціальна техніка - 1084 (+1) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу на ранок 16 листопада, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося 65 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку і просунулися на південний схід від Торецька і просуваються на заході Запорізької області, атакують на лівому березі Херсонської.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.