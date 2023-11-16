За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 16 листопада, склали 1330 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 315 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 артсистем та 14 БПЛА та 40 автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.11.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 315620 (+1330) осіб ліквідовано;

танків - 5388 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 10121 (+17) од.;

артилерійських систем - 7683 (+36) од.;

РСЗВ - 892 (+8) од.;

засоби ППО - 585 (+3) од.;

літаків - 323 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5689 (+14) од.;

крилаті ракети - 1563 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10060 (+40) од.;

спеціальна техніка - 1084 (+1) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу на ранок 16 листопада, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося 65 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку і просунулися на південний схід від Торецька і просуваються на заході Запорізької області, атакують на лівому березі Херсонської.