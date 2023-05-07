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Знищено 660 окупантів й десятки одиниць техніки: нові втрати ворога від Генштабу

Фото: ЗСУ знищили ще 660 окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 194 тисячі своїх солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 194 430 (+660) осіб ліквідовано;
  • танків - 3723 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 7248 (+10) од.;
  • артилерійських систем - 3010 (+18) од.;
  • РСЗВ - 554 (+2) од.;
  • засоби ППО - 306 (+0) од.;
  • літаків - 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 294 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2572 (+18) од.;
  • крилаті ракети - 947 (+0) од.;
  • кораблі /катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5952 (+16) од.;
  • спеціальна техніка - 380 (+5) од.;

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Збройні сили лише за добу, 5 травня, знищили 5 ворожих дронів типу Shahed-136/131, 2 безпілотники типу Zala, один "Орлан-10", один "Куб" та один БПЛА типу "Ланцет".

Також в Херсонській області наші воїни відпрацювали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по ворожому комплексу спостереження "Муром-П". Показали відео своєї роботи.

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