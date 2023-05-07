Уничтожены 660 оккупантов и десятки единиц техники: новые потери врага от Генштаба

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 194 тысяч своих солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Вооруженные силы только за сутки, 5 мая, уничтожили 5 вражеских дронов типа Shahed-136/131, 2 беспилотника типа Zala, один "Орлан-10", один "Куб" и один БПЛА типа "Ланцет".

Также в Херсонской области наши воины отработали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П". Показали видео своей работы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.