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Уничтожены 660 оккупантов и десятки единиц техники: новые потери врага от Генштаба

Фото: ВСУ уничтожили еще 660 оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 194 тысяч своих солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 194 430 (+660) человек ликвидировано;
  • танков - 3723 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7248 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем - 3010 (+18) ед.;
  • РСЗО - 554 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 306 (+0) ед.;
  • самолетов - 308 (+0) ед.;
  • вертолетов - 294 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2572 (+18) ед.;
  • крылатые ракеты - 947 (+0) ед.;
  • корабли /катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5952 (+16) ед.;
  • специальная техника - 380 (+5) ед.;

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Вооруженные силы только за сутки, 5 мая, уничтожили 5 вражеских дронов типа Shahed-136/131, 2 беспилотника типа Zala, один "Орлан-10", один "Куб" и один БПЛА типа "Ланцет".

Также в Херсонской области наши воины отработали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П". Показали видео своей работы.

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