Знищення С-400 в Криму та анонс "сучасних рішень" для ЗСУ: новини за 2 серпня

У Криму знищені чотири установки С-400

Як повідомив "Кримський вітер", у тимчасово окупованому Криму в ніч на 2 серпня, ймовірно, були знищені чотири пускові установки С-400.

За інформацією джерел Telegram-каналу, вночі в Севастополі на висотах Кая-Баш, попередньо, вражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф" із чотирьох пускових установок на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92Н6.

Зеленський анонсував "сучасні рішення" для українських воїнів

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Міністерство оборони готує нові та сучасні рішення для зменшення бюрократії та паперової роботи у підрозділах ЗСУ.

"Провів нараду з командою Міністерства оборони. Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів", - розповів Зеленський.

За його словами, вже скоро ці рішення будуть презентовані українському суспільству.

"Мають (рішення - ред.) справді інноваційний вигляд", - додав президент.

Гарріс обрали офіційним кандидатом в президенти США

В США відбулось голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням демократів, цим кандидатом стане віцепрезидент Камала Гарріс.

У голосуванні взяли участь близько 4000 тисяч делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.

За Гарріс віддали свій голос 3923 демократи. Для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.

В Україні затвердили нову професію - демінер

Національне агентство кваліфікацій затвердило новий професійний стандарт для демінерів.

Раніше в Україні не існувало єдиного професійного стандарту для демінерів, що ускладнювало підготовку фахівців. Наявність нового стандарту створює єдині правила для навчання, що дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів і полегшить їхню інтеграцію як в українській, так і в міжнародній сфері.

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний підкреслив, що новий стандарт значно розширить можливості для навчання і дозволить отримати кваліфікацію, що визнається на міжнародному рівні.

Після затвердження стандарту будуть введені в правове поле нові вимоги, зокрема присвоєння коду професії та упорядкування оплати праці. Також буде розроблено освітній стандарт для підготовки дипломованих демінерів.

Розроблений стандарт передбачає п'ять рівнів підготовки, від базового рівня для нетехнічного обстеження до рівня для розмінування територій і будівель.

Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново

Тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" в Києві, яка потрапила під обстріл 8 липня, скасують. Його буде проведено заново вже на Prozorro.

"Благодійний фонд "Охматдиту" перерахує кошти на казначейський рахунок закладу, тож наступний тендер відбудеться вже в електронній системі Prozorro та за правилами публічних закупівель. До проведення тендеру буде залучене ДП "Медичні закупівлі", - розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Крім того, після резонансу щодо тендеру МОЗ та "Охматдит" ініціюють створення наглядово-ревізійної ради, у яку ввійдуть шість благодійників, які найбільше задонатили, а також по одному представнику від МОЗу та лікарні, і представники будівельних підрядників - загалом 15 осіб.

Раду повинні створити протягом тижня, вона має створити критерії, за якими виберуть підрядника для відновлення. Після цього проведуть тендер через Prozorro. Тож усіх підрядників, які відповідають критеріям, закликають долучити до тендеру.

Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною

Реджеп Таїп Ердоган

Україна повернула тіла ще 250 загиблих військових

Україні за результатом репатріаційних заходів вдалося повернути на рідну землю тіла 250 загиблих захисників.

Тіла загиблих були репатрійовані з різних регіонів, зокрема з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та моргів на території РФ.

Передача тіл відбувалася згідно з нормами Женевських конвенцій. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до відповідних державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять їхні особи.

Після ідентифікації, тіла загиблих оборонців будуть передані рідним для гідного поховання.