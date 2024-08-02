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У Криму вночі знищені чотири установки С-400, - "Кримський вітер"

Крим, П'ятниця 02 серпня 2024 13:55
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У Криму вночі знищені чотири установки С-400, - "Кримський вітер" Фото: у Криму в ніч на 2 серпня знищені чотири установки С-400 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 2 серпня, ймовірно, були знищені чотири пускові установки С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Як повідомляють джерела Telegram-каналу, вночі в Севастополі на висотах Кая-Баш, попередньо, вражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф" із чотирьох пускових установок на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92Н6.

Також "Кримський вітер" публікує фото та відео.

Ситуація в Криму

В ніч на 2 серпня, близько 2:00, в Криму пролунали вибухи в кількох районах. Гучно було у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.

Вже зранку, близько 8:00, стало відомо, що в районі окупованої Балаклави у Криму сталися пожежі на позиціях російської військової частини ППО.

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