У Криму вночі знищені чотири установки С-400, - "Кримський вітер"
У тимчасово окупованому Криму в ніч на 2 серпня, ймовірно, були знищені чотири пускові установки С-400.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Як повідомляють джерела Telegram-каналу, вночі в Севастополі на висотах Кая-Баш, попередньо, вражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф" із чотирьох пускових установок на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92Н6.
Також "Кримський вітер" публікує фото та відео.
Ситуація в Криму
В ніч на 2 серпня, близько 2:00, в Криму пролунали вибухи в кількох районах. Гучно було у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.
Вже зранку, близько 8:00, стало відомо, що в районі окупованої Балаклави у Криму сталися пожежі на позиціях російської військової частини ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.