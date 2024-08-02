ua en ru
Пт, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново

Київ, П'ятниця 02 серпня 2024 15:09
UA EN RU
Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново Фото: тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко, Наталія Гурковська

Тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" в Києві, яка потрапила під обстріл 8 липня, скасують. Його буде проведено заново вже на Prozorro.

Про це повідомляє корреспондент РБК-Україна, присутній на брифінгу.

"Благодійний фонд "Охматдиту" перерахує кошти на казначейський рахунок закладу, тож наступний тендер відбудеться вже в електронній системі Prozorro та за правилами публічних закупівель. До проведення тендеру буде залучене ДП "Медичні закупівлі", - розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

Створення наглядово-ревізійної ради

Крім того, після резонансу щодо тендеру МОЗ та "Охматдит" ініціюють створення наглядово-ревізійної ради, у яку ввійдуть шість благодійників, які найбільше задонатили, а також по одному представнику від МОЗу та лікарні, і представники будівельних підрядників - загалом 15 осіб.

Раду повинні створити протягом тижня, вона має створити критерії, за якими виберуть підрядника для відновлення. Після цього проведуть тендер через Prozorro. Тож усіх підрядників, які відповідають критеріям, закликають долучити до тендеру.

Вартість послуг інженера-консультанта та технагляду

Що стосується питання з приводу вартості послуг інженера-консультанта та технічного нагляду, що ці послуги дороговартісні і спочатку не було розуміння, звідки взялися саме такі суми.

"Вартість цих послуг визначає сертифікований фахівець. І вони формуються на підставі й на основі кошторисних норм і залежать від обсягу робіт і їх вартості. Відповідно цифри, які зазначені в системі Prozorro, які проводять лікарні, є граничними", - роз'яснив на брифінгу медичний директор лікарні "Охматдит" Сергій Чернишук.

За його словами, вони мали б бути зменшені, якщо б обсяг і відповідно їх вартість була би меншою. Тобто це межові ціни, які формувалися згідно кошторисних норм, тобто це ціна регламентована відповідними нормами.

Атака на "Охматдит"

Російська Федерація 8 липня завдала масованих ракетних ударів по Україні, зокрема, під обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит" в Києві.

Вже 9 липня було прийнято рішення розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту" після атаки найближчим часом. На це лише Кабмін виділив 100 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Охматдит Віктор Ляшко обстріл Києва Війна в Україні
NEWS
Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново
Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку