Гарріс обрали офіційним кандидатом в президенти США
В США відбулось голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням демократів, цим кандидатом стане віцепрезидент Камала Гарріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Зауважимо, що в голосуванні взяли участь близько 4000 тисяч делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.
За Гарріс віддали свій голос 3923 демократи. Для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.
Камала Гарріс зробила заяву після голосування
"Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів", - сказала демократка.
Віцепрезидент США наголосила, що офіційно прийме цю номінацію вже наступного тижня.
"Ця кампанія - про людей, які об'єднуються, натхненні любов'ю до своєї країни, щоб боротися за найкраще, що є в нас", - додала вона
Що передувало
Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що президент США Джо Байден оголосив про свій вихід з передвиборчих перегонів. Це сталося після того, як він програв експрезиденту США Дональду Трампу на дебатах.
Після провального виступу Байдена серед демократів та спонсорів кампанії американського лідера розпочалася паніка, оскільки всі засумнівалися у можливості його перемоги на майбутніх виборах.
Байден, оголошуючи про те, що не братиме участі у виборах, підтримав кандидатуру Гарріс на роль кандидата від демократів.
Зауважимо, що згідно з соцопитуваннями, наразі Гарріс випереджає свого основного опонента і колишнього президента Дональда Трампа в чотирьох ключових штатах із семи,
Ми повідомляли і про те, коли Гарріс оголосить свого кандидата у віце-президенти.
Також за інформацією ЗМІ, Гарріс висловила свою готовність до дебатів із Трампом. Сам колишній президент США допустив можливість дебатів, але у своїх заявах він не здавався впевненим.
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