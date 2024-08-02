Гарріс обрали офіційним кандидатом в президенти США

В США відбулось голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням демократів, цим кандидатом стане віцепрезидент Камала Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Зауважимо, що в голосуванні взяли участь близько 4000 тисяч делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.

За Гарріс віддали свій голос 3923 демократи. Для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.

Камала Гарріс зробила заяву після голосування

"Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів", - сказала демократка.

Віцепрезидент США наголосила, що офіційно прийме цю номінацію вже наступного тижня.

"Ця кампанія - про людей, які об'єднуються, натхненні любов'ю до своєї країни, щоб боротися за найкраще, що є в нас", - додала вона