Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною: чому це важливо

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Вона була підписана ще на початку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News Hurriyet .

Так, угоду було підписано 3 лютого 2022 року, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив угоду та додатки до неї 1 серпня.

Обсяг двосторонньої торгівлі Туреччини та України у 2023 році становив 7,3 млрд доларів, повідомив 1 серпня міністр торгівлі Омер Болат після зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.

Він підкреслив, що очікується, що зона вільної торгівлі збільшить обсяги до 10 млрд доларів за короткий період. Болат зазначив, що Туреччина та Україна продовжуватимуть зміцнювати співпрацю та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.

"Турецькі компанії братимуть активну участь у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України, яку ми спільно підписали в Стамбулі в січні цього року", - додав він.

Чому це важливо

Як зазначила Свириденко, завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об’єднає всі чорноморські країни, за винятком Росії, в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх країн.

Туреччина, за її словами, фактично стала хабом для постачання українського зерна в інші країни.

"Ми відправили судна з зерном до країн Африки з Туреччини, включаючи 25 тисяч тонн до Нігерії та 15 тисяч тонн до Судану", - зазначила міністр.