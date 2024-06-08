За знищення кораблів і літаків. Які "премії" виплачують у ЗСУ за успіхи на полі бою

Розміри винагороди за знищення/захоплення ворожої техніки

Виплати за захоплення корабля залежать від рангу судна:

першого рангу - 243 600 гривень

другого рангу - 182 700 гривень

третього рангу - 121 800 гривень

четвертого рангу - 97 440 гривень

Винагорода за судно військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 000 тонн становить 30 450 гривень. Якщо таке саме судно водотоннажністю до 5 000 тонн включно виплата буде розміром 24 360 гривень.

За бойовий літак винищувальної та штурмової авіації військовий може отримати 121 800 гривень. Тактичний ракетний комплекс військового літака "коштує" 54 810 гривень.

Переносний зенітний ракетний комплекс - 30 450 гривень.

Винагорода за знищення чи захоплення зенітного ракетного комплексу становить 121 800 гривень, реактивної системи залпового вогню - 60 900 гривень.

За танки можна отримати 48 720 гривень.

Захоплення або знищення наземної артилерії (самохідної) "вартує" 48 720 гривень; наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу - 42 630 гривень.

За бойовий вертоліт можна отримати 48 720 гривень.

Бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини "коштує" 42 630 гривень.

Літальний апарат (об'єкт), оснащений засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного) - 36 540 гривень.

Найменший розмір винагороди за знищення чи захоплення військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод - 12 180 гривень.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні триває загальнонаціональна мобілізація. Наразі військовозобов'язані громадяни повинні оновити свої дані до 16 липня. Зробити це можна, прийшовши до ТЦК СП, ЦНАПу чи через застосунок "Резерв+".

Відповідно до нового закону про мобілізацію призовний вік знизили до 25 років, проте робити його ще нижчим не планують.

Відомо також, що Уряд автоматично продовжив відстрочку від мобілізації на три місяці для працівників, які отримали "бронювання" від Мінекономіки.