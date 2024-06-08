За уничтожение кораблей и самолетов. Какие "премии" выплачивают в ВСУ за успехи на поле боя

Размеры вознаграждения за уничтожение/захват вражеской техники

Выплаты за захват корабля зависят от ранга судна:

первого ранга - 243 600 гривен

второго ранга - 182 700 гривен

третьего ранга - 121 800 гривен

четвертого ранга - 97 440 гривен

Вознаграждение за судно военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением более 5 000 тонн составляет 30 450 гривен. Если такое же судно водоизмещением до 5 000 тонн включительно, выплата будет размером 24 360 гривен.

За боевой самолет истребительной и штурмовой авиации военный может получить 121 800 гривен. Тактический ракетный комплекс военного самолета "стоит" 54 810 гривен.

Переносной зенитный ракетный комплекс - 30 450 гривен.

Вознаграждение за уничтожение или захват зенитного ракетного комплекса составляет 121 800 гривен, реактивной системы залпового огня - 60 900 гривен.

За танки можно получить 48 720 гривен.

Захват или уничтожение наземной артиллерии (самоходной) "стоит" 48 720 гривен; наземной артиллерии (другой), военного вертолета, противотанкового ракетного комплекса - 42 630 гривен.

За боевой вертолет можно получить 48 720 гривен.

Боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины "стоит" 42 630 гривен.

Летательный аппарат (объект), оснащенный средствами поражения или наблюдения (в том числе беспилотного) - 36 540 гривен.

Наименьший размер вознаграждения за уничтожение или захват военного автомобиля (грузового, специализированного), малогабаритного судна боевого (разведывательного) назначения, военного тягача, военных инженерных машин: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладных, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий - 12 180 гривен.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине идет общенациональная мобилизация. Военнообязанные граждане должны обновить свои данные до 16 июля. Сделать это можно, придя в ТЦК СП, ЦПАУ или через приложение "Резерв+".

Согласно новому закону о мобилизации призывной возраст снизили до 25 лет, однако делать его еще ниже не планируют.

Известно также, что правительство автоматически продлило отсрочку от мобилизации на три месяца для работников, получивших "бронирование" от Минэкономики.