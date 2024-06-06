Відстрочка від мобілізації. Куди подавати документи й скільки чекати відповіді

Якою є процедура оформлення відстрочки від мобілізації під час війни та після набуття чинності закону про мобілізацію - важливе для багатьох питання.

РБК-Україна із посиланням на прес-службу Одеського обласного ТЦК та СП розповідає, що варто знати про оформлення відстрочки від мобілізації.

Хто ухвалює рішення щодо надання відстрочки

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період прописаний у постанові Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року.

Цей документ є нині єдиним актом, який конкретизує механізм розв'язання питання надання відстрочки.

Заяви військовозобов'язаних щодо надання відстрочки розглядає спеціальна комісія при районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Голова комісії - керівник районного (міського) ТЦК чи його відокремленого відділу.

Члени комісії - представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Саме ця комісія перевіряє підстави щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Які документи потрібні й куди їх подавати

Для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, військовозобов'язаний (крім заброньованих за органами влади) повинен особисто подати в ТЦК відповідну заяву на ім'я голови спецкомісії.

Форма заяви також затверджена постановою Кабінету міністрів України №560.

До заяви потрібно додати документи (або їхні копії), що підтверджують право особи на отримання відстрочки.

Скільки доведеться чекати рішення щодо відстрочки

Після отримання заяви від військовозобов'язаної особи комісія:

ретельно вивчає всі надані документи

перевіряє надану інформацію - з використанням публічних електронних реєстрів

готує запити до органів державної влади (за потреби) - задля отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку

В цілому комісія зобов'язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, впродовж семи днів із дати надходження. Але не пізніше ніж впродовж наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

Рішення про надання або відмову у наданні відстрочки комісія схвалює на підставі розгляду отриманих документів і оформлює протоколом.

Заявника про схвалене рішення повідомляють засобами телефонного зв'язку, електронного зв'язку або поштою - не пізніше, ніж на наступний день після його схвалення.