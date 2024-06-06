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Чи планують в Україні понижувати мобілізаційний вік до 18 років: відповідь Стефанчука

Четвер 06 червня 2024 15:58
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Чи планують в Україні понижувати мобілізаційний вік до 18 років: відповідь Стефанчука Фото: Руслан Стефанчук, голова Верховної ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні в парламенті не зареєстрована жодна ініціатива з пропозицією знизити мобілізаційний вік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної ради Руслана Стефанчука під час брифінгу.

"Станом на зараз жодних якихось офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб’єктів законодавчої ініціативи не надходило", - заявив Стефанчук.

Голова Верховної ради додав, що усвідомлює, що війна є "страшною математикою часу, зброї, фінансів та людського ресурсу". Також він нагадав й те, що парламент ухвалив законодавчі акти для того, щоб зробити мобілізацію справедливою й щоб людей припинили "хапати на вулиці".

Мобілізація в Україні

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію №10449. Документ містив зміни щодо процесу мобілізації, які набрали чинності вже 18 травня. Відповідно до закону в Україні зменшили призовний вік до 25 років. Також військовозобов'язаних зобов'язали оновити особисті дані, втім є й виключення.

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