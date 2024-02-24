ua en ru
Сб, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищення А-50. В ГУР розповіли про долю екіпажу російського літака

Україна, Субота 24 лютого 2024 18:56
UA EN RU
Знищення А-50. В ГУР розповіли про долю екіпажу російського літака Фото: в ГУР розповіли, що з екіпажем знищенного літака А-50 (росЗМІ)
Автор: Дмитро Левицький

На борту знищеного українськими Силами оборони російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 перебували 10 членів екіпажу. Підготовка такого екіпажу дорого коштує та займає багато часу.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Екіпаж знищено. Десять членів екіпажу, підготовка яких займає довгий час і коштує чимало коштів. Можемо констатувати, що ця десятка для росіян вже не актуальна. Успішна операція ГУР спільно з Повітряними силами. Далі подібні операції будуть продовжуватися. Це допоможе Україні захиститися від російських ударів", - сказав представник ГУР.

Юсов також висміяв заяви російських пропагандистів про те, що за знищенням літака А-50 нібито стоять самі ж російські військові, а не українська розвідка разом з Повітряними силами.

"Ворог бреше, брехав, і продовжуватиме це робити", - додав він.

Україна збила вже другий А-50

Вчора ГУР та Повітряні сили в ході спільної спецоперації знищили російський А-50 над акваторією Азовського моря. Це вже другий російський А-50 збитий з початку повномасштабної війни з РФ. І перший, і другий літаки були збиті над Азовським морем.

Цей літак росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

За даними український Повітряних сил, тепер у росіян залишилось менше восьми літаків А-50.

Більше про те, в чому полягає унікальність літака А-50 - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ГУР
NEWS
Вступ України в ЄС. Єврокомісія назвала терміни надання переговорної рамки
Вступ України в ЄС. Єврокомісія назвала терміни надання переговорної рамки
DAILY
Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів