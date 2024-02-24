Знищення А-50. В ГУР розповіли про долю екіпажу російського літака

На борту знищеного українськими Силами оборони російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 перебували 10 членів екіпажу. Підготовка такого екіпажу дорого коштує та займає багато часу.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Екіпаж знищено. Десять членів екіпажу, підготовка яких займає довгий час і коштує чимало коштів. Можемо констатувати, що ця десятка для росіян вже не актуальна. Успішна операція ГУР спільно з Повітряними силами. Далі подібні операції будуть продовжуватися. Це допоможе Україні захиститися від російських ударів", - сказав представник ГУР.

Юсов також висміяв заяви російських пропагандистів про те, що за знищенням літака А-50 нібито стоять самі ж російські військові, а не українська розвідка разом з Повітряними силами.

"Ворог бреше, брехав, і продовжуватиме це робити", - додав він.

Україна збила вже другий А-50

Вчора ГУР та Повітряні сили в ході спільної спецоперації знищили російський А-50 над акваторією Азовського моря. Це вже другий російський А-50 збитий з початку повномасштабної війни з РФ. І перший, і другий літаки були збиті над Азовським морем.

Цей літак росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

За даними український Повітряних сил, тепер у росіян залишилось менше восьми літаків А-50.

Більше про те, в чому полягає унікальність літака А-50 - у матеріалі РБК-Україна.

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