Таких у Росії всього 9, але не всі робочі. Експерт пояснив важливість знищення А-50

Воїнам Повітряних сил ЗСУ вдалося знищили російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, який здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів. Загалом країна-агресор може мати 9 одиниць А-50, але не всі з них боєздатні.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані з власних джерел у Силах оборони, ексклюзивний експертний коментар, Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та повідомлення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Детально про те, чому важливе знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - розповів в коментарі РБК-Україна військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Що це за літак і скільки таких має Росія

А-50 - це літак далекого радіолокаційного спостереження та розвідки. Як пояснив експерт, такі літаки використовується для того, щоб проводити розвідувальну діяльність в повітряному просторі. Також А-50 застосовують для цілевказання для тактичної авіації й навіть можуть використовувати для підвищення характеристик спроможності ППО, збільшуючи можливості з наведення, фіксації, спостереженню, а також знищення цілей по відстані.

"Таких літаків у Росії всього 9. Але 3 з них фактично небоєздатні: один із них знаходиться на модернізації яку він досі не пройшов повністю, інші небоєздатні фактично, тому що вони не підлягають ремонту", - розповів виданню Коваленко.

Таким чином, як наголошує експерт, таких боєздатних літаків у Росії 6, але навіть й до них виникають питання.

"Тому, що в Білорусі один з літаків А-50 був уражений дроном, його евакуювали з РБ. Тоді не було уражено безпосередньо фюзеляж літака, а саме його розвідувальну систему "Джміль". І на сьогодні у Росії навряд чи є можливість швидко відновити такі складні системи. І в принципі інформація про те, що він вийшов з ремонту досі не надходила", - нагадує Коваленко та додає, що переважно в форматі чергування фіксувалися максимум до 5 літаків А-50 в повітряному просторі.

Примітка. У лютому 2023 року стало відомо про пошкодження літака А-50 дронами на аеродромі в Мачулищах у Білорусі. Пізніше він відлетів на ремонт до Таганрогу.

Чим важливе знищення А-50

Експерт пояснює, що загально Росія не може зараз виробляти такі літаки.

"Він сам по собі дуже дорогий, майже 400 млн доларів його ціна. Але з урахуванням того, що А-50 зараз не виробляються і кожен з них є унікальним роблять цей літак ще більш дорожчим для росіян", - акцентує Коваленко.

За його словами, така втрата для РФ означає, що вона має значно менше можливостей з проведення розвідувальної діяльності в повітряному просторі України.

"Вони не тільки будуть мати менше інформації щодо перебування української тактичної авіації й не тільки в повітряному просторі, а також не зможуть дозорієнтовувати свої літаки тактичної авіації та засоби ППО", - каже Коваленко.

Експерт називає знищення А-50 як достатньо болісну, серйозну, дорогу та репутацію втрату для країни-агресора.

"Тому, що разом з А-50 було пошкоджено Іл-22. І фактично це унікальний випадок у світовій історії війн та конфліктів, коли одночасно два літаки такого рівня, такого функціонала знищуються або отримують пошкодження. Це унікальний випадок. Такого ще в історії ніколи не було", - підкреслює Коваленко.

Друга втрата для Росії

Як звертають увагу в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наразі це друга втрата або пошкодження А-50. Як ми вище вже вказали, до цього такий літак на аеродромі в Мачулищах вивели з ладу білоруські партизани.

Водночас вчора такий літак вдалося збити. Зокрема, експерт Коваленко у розмові з виданням також погодився, що до цього часу не було випадків саме збиття російського А-50. А отже це сталося вперше.

У Центрі стратегічних комунікацій своєю чергою зазначають, що А-50 - це дуже складна і специфічна техніка. І за даними Центру, в арсеналі РФ їх налічується до 20 одиниць.

Там також звернули увагу, що Іл-22М11 - захищений повітряний пункт управління, який діяв разом з А-50 під час ворожих повітряних атак проти Україн, це теж така друга втрата Росією за час війни. Оскільки перший такий борт збили бойовики ПВК "Вагнера" під час заколоту Євгена Пригожина влітку минулого року.

У підсумку варто зауважити, що знищення та виведення з ладу цих літаків - великий успіх Сил оборони України, який полегшить боротьбу з ворожою агресією у повітрі.

Знищення А-50 та Іл-22: як це було