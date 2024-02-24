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Уничтожение А-50. В ГУР рассказали о судьбе экипажа российского самолета

Украина, Суббота 24 февраля 2024 18:56
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Уничтожение А-50. В ГУР рассказали о судьбе экипажа российского самолета Фото: в ГУР рассказали, что с экипажем уничтоженного самолета А-50 (росСМИ)
Автор: Дмитрий Левицкий

На борту уничтоженного украинскими Силами обороны российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 находились 10 членов экипажа. Подготовка такого экипажа дорого стоит и занимает много времени.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Экипаж уничтожен. Десять членов экипажа, подготовка которых занимает долгое время и стоит немало средств. Можем констатировать, что эта десятка для россиян уже не актуальна. Успешная операция ГУР совместно с Воздушными силами. Далее подобные операции будут продолжаться. Это поможет Украине защититься от российских ударов", - сказал представитель ГУР.

Юсов также высмеял заявления российских пропагандистов о том, что за уничтожением самолета А-50 якобы стоят сами российские военные, а не украинская разведка вместе с Воздушными силами.

"Враг врет, врал, и будет продолжать это делать", - добавил он.

Украина сбила уже второй А-50

Вчера ГУР и Воздушные силы в ходе совместной спецоперации уничтожили российский А-50 над акваторией Азовского моря. Это уже второй российский А-50, сбитый с начала полномасштабной войны с РФ. И первый, и второй самолеты были сбиты над Азовским морем.

Этот самолет россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

По данным украинских Воздушных сил, теперь у россиян осталось меньше восьми самолетов А-50.

Больше о том, в чем заключается уникальность самолета А-50 - в материале РБК-Украина.

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