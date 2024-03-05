ГУР перехопило розмову окупантів після знищення "Сергія Котова"

Головне управління розвідки (ГУР) оприлюднило розмову окупантів після знищення російського корабля "Сергій Котов". На борту корабля були озброєння та вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"Зрозуміло, що вже всі ви все це знаєте. Наша трагічна подія нічна, відповідно о 00:50 безекіпажними катерами в кількості 5 одиниць атакували малий патрульний корабель "Котов", який разом з нами несе бойове чергування з протиповітряної оборони і знаходиться він, відповідно, у мене на управлінні", - доповів окупант із позивним "Туман", мабуть, вищому командуванню.

Він зізнається, що корабель "був атакований 5 БЕКами".

"Не знаю, як там боролися вони з ним 40 хвилин. Потім через 40 хвилин до цього була інформація, що в районі "Котова" п'ять БЕКів. Там і гелікоптер був, був сам корабель із озброєнням, АК-176 630 (універсальна корабельна артустановка калібру 76,2 мм російського ВМФ, - ред.)", - додав "Туман".

Атака на корабель РФ "Сергій Котов"

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "Сергій Котів" отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Атака відбувалася недалеко від Керченської протоки.

Це була вже друга спроба сил оборони України знищити цей корабель. Після першої корабель окупанти змогли відремонтувати та знову поставити на воду. Відомо також, що українським військовим вдалося стати на заваді планам окупантів розмістити на борту корабля зенітно-ракетні комплекси. Цікаво, що разом із затопленим крейсером "Москва", "Сергій Котов" брав участь у нападі на острів Зміїний.