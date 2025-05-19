Знищений військовий склад та приміщення. ЗМІ дізнались деталі нещодавньої атаки на Крим

Під час нещодавньої атаки на село Перевальне у Криму було знищено склад з боєприпасами. Після обстрілу місцева влада евакуювала тисячі містян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.
Як пише Astra, атаку було здійснено проти 126-ї бригади берегової оборони у кримському Перевальному. Тоді ж безпілотники уразили склад із боєприпасами, внаслідок чого виникла детонація. Також згоріли чотири будівлі на загальній площі 5 тисяч квадратних метрів. Відомо про постраждалих окупантів.
Фото: ЗМІ дізнались деталі нещодавньої атаки на Крим (t.me/astrapress)
"Місцева влада провела евакуацію понад 2 тисяч місцевих жителів, частину з них поселили в ПТР у селі Добре... Офіційно місцева "влада" про евакуацію не повідомляла, як і не підтверджувала атаку на склад", - додає Astra.
На території тимчасово окупованого Криму періодично відбуваються вибухи, які пов'язані із діяльністю спецслужб України та місцевого підпілля. У багатьох випадках йдеться про атаки на військову інфраструктуру, склади боєприпасів, логістичні вузли чи об’єкти, які мають стратегічне значення для російських окупантів.
На початку травня росіяни жалілись на масовану атаку невідомих літальних об'єктів на Крим. У різних частинах півострова було чутно вибухи, працювала ворожа протиповітряна оборона.
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