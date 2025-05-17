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Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела

Субота 17 травня 2025 10:19
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Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела Ілюстративне фото: дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Дрони Служби безпеки України вдарили по складах боєприпасів 126-ої окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, яка розташована поблизу села Перевальне в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, на складах розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів.

Також було опубліковано відео, на яких видно детонацію та пожежі на території складів ворога. Місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини.

Зазначається, що ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз село Перевальне. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у Криму зранку 16 травня пролунали вибухи. Партизани зафіксували "прильоти" по російських військових базах. На базі знаходились бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також, ймовірно, паливно-мастильних матеріалів.
У Криму &quot;прильоти&quot; по російських військових базах: партизани розкрили подробиці

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Крим Служба безпеки України
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Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
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