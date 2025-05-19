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Уничтожен военный склад и помещения. СМИ узнали детали недавней атаки на Крым

Иллюстративное фото: СМИ узнали детали недавней атаки на Крым (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

Во время недавней атаки на село Перевальное в Крыму был уничтожен склад с боеприпасами. После обстрела местные власти эвакуировали тысячи горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Как пишет Astra, атака была осуществлена против 126-й бригады береговой обороны в крымском Перевальном. Тогда же беспилотники поразили склад с боеприпасами, в результате чего возникла детонация. Также сгорели четыре здания на общей площади 5 тысяч квадратных метров. Известно о пострадавших оккупантах.

Фото: СМИ узнали детали недавней атаки на Крым (t.me/astrapress)

"Местные власти провели эвакуацию более 2 тысяч местных жителей, часть из них поселили в ПТР в селе Доброе... Официально местные "власти" об эвакуации не сообщали, как и не подтверждали атаку на склад", - добавляет Astra.

 

Взрывы на территории Крыма

На территории временно оккупированного Крыма периодически происходят взрывы, связанные с деятельностью спецслужб Украины и местного подполья. Во многих случаях речь идет об атаках на военную инфраструктуру, склады боеприпасов, логистические узлы или объекты, которые имеют стратегическое значение для российских оккупантов.

В начале мая россияне жаловались на массированную атаку неизвестных летательных объектов на Крым. В разных частях полуострова были слышны взрывы, работала вражеская противовоздушная оборона.

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