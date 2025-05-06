Лунають вибухи, міст закрито: росіяни скаржаться на ракетну атаку по Криму

Приблизно о 21:30 за київським часом Развожаєв повідомив, що у Криму оголошено сигнал повітряної тривоги.

Майже відразу після цього моніторингові канали почали повідомляти, що півострів перебуває під масштабною ракетною атакою. Повідомлялось про те, що ракети було помічено над Севастополем, Алупкою Судаком та Феодосією.

На тлі цього росіяни зупинили роботу морського транспорту на півострові та навіть перекрили Кримський міст. Ба більше, окупанти заявляють, що Крим нібито атакують ракети "Нептун". І вже заявляють про їх успіше збиття.

Також повідомлялось, що з аеродрому "Саки" в Новофедорівці було піднято у повітря російський винищувач.