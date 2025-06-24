Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. Воно має розпочатися вже протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social .

"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що буде повне і тотальне припинення вогню", - йдеться в публікації.

Трамп уточнив, що воно має розпочатися приблизно через 6 годин після того, коли обидві країни завершать свої останні місії. Припинення вогню триватиме 12 годин, після чого війна вважатиметься закінченою.

"Офіційно Іран почне припинення вогню, а на 12-ту годину Ізраїль почне припинення вогню, а на 24-ту годину весь світ вітатиме офіційне припинення 12-денної війни", - пише Трамп.

Він наголосив, що під час зупинки вогню кожна зі сторін залишатиметься мирною та шанобливою.

"За умови, що все працюватиме так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що в них вистачить витривалості, мужності та інтелекту, щоб закінчити те, що слід назвати "12-денною війною", - додав президент США.

Як каже Трамп, ця війна могла б тривати гривами і знищити весь Близький Схід, "але цього не сталося і ніколи не станеться".

"Хай благословить Бог Ізраїль, хай благословить Бог Іран, хай благословить Бог Близький Схід, хай благословить Бог Сполучені Штати Америки, і хай Бог благословить світ", - резюмував американський лідер.