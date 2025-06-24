ua en ru
Вт, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, - Трамп

Вівторок 24 червня 2025 01:32
UA EN RU
Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. Воно має розпочатися вже протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social.

"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що буде повне і тотальне припинення вогню", - йдеться в публікації.

Трамп уточнив, що воно має розпочатися приблизно через 6 годин після того, коли обидві країни завершать свої останні місії. Припинення вогню триватиме 12 годин, після чого війна вважатиметься закінченою.

"Офіційно Іран почне припинення вогню, а на 12-ту годину Ізраїль почне припинення вогню, а на 24-ту годину весь світ вітатиме офіційне припинення 12-денної війни", - пише Трамп.

Він наголосив, що під час зупинки вогню кожна зі сторін залишатиметься мирною та шанобливою.

"За умови, що все працюватиме так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що в них вистачить витривалості, мужності та інтелекту, щоб закінчити те, що слід назвати "12-денною війною", - додав президент США.

Як каже Трамп, ця війна могла б тривати гривами і знищити весь Близький Схід, "але цього не сталося і ніколи не станеться".

"Хай благословить Бог Ізраїль, хай благословить Бог Іран, хай благословить Бог Близький Схід, хай благословить Бог Сполучені Штати Америки, і хай Бог благословить світ", - резюмував американський лідер.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав завдавати ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Також країна ліквідувала кілька десятків іранських топ-командирів. Серед них були високопоставлені чиновники.

Відтоді обидві країни щодня обмінювалися ударами. Однак головним залишалося питання, чи долучатися до цих атак США.

Невдовзі, у ніч на 22 червня, авіація США завдала ударів по трьох ядерних об'єктах, які розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атаки країна використовувала протибункерні авіабомби, які є тільки в американської армії.

У відповідь, уже 23 червня, Іран атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі, яка є найбільшим об'єктом США на Близькому Сході.

Трамп відреагував на іранську атаку, назвавши її дуже слабкою відповіддю. За словами Трампа, постраждалих унаслідок обстрілу немає, і також практично немає шкоди. Водночас він подякував Ірану за передчасне повідомлення про атаку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
Новини
Київ і Лондон посилюють оборонну співпрацю: Зеленський оголосив ключові пріоритети
Київ і Лондон посилюють оборонну співпрацю: Зеленський оголосив ключові пріоритети
Аналітика
Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні