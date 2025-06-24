Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. Воно має розпочатися вже протягом доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social.
"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що буде повне і тотальне припинення вогню", - йдеться в публікації.
Трамп уточнив, що воно має розпочатися приблизно через 6 годин після того, коли обидві країни завершать свої останні місії. Припинення вогню триватиме 12 годин, після чого війна вважатиметься закінченою.
"Офіційно Іран почне припинення вогню, а на 12-ту годину Ізраїль почне припинення вогню, а на 24-ту годину весь світ вітатиме офіційне припинення 12-денної війни", - пише Трамп.
Він наголосив, що під час зупинки вогню кожна зі сторін залишатиметься мирною та шанобливою.
"За умови, що все працюватиме так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що в них вистачить витривалості, мужності та інтелекту, щоб закінчити те, що слід назвати "12-денною війною", - додав президент США.
Як каже Трамп, ця війна могла б тривати гривами і знищити весь Близький Схід, "але цього не сталося і ніколи не станеться".
"Хай благословить Бог Ізраїль, хай благословить Бог Іран, хай благословить Бог Близький Схід, хай благословить Бог Сполучені Штати Америки, і хай Бог благословить світ", - резюмував американський лідер.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав завдавати ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Також країна ліквідувала кілька десятків іранських топ-командирів. Серед них були високопоставлені чиновники.
Відтоді обидві країни щодня обмінювалися ударами. Однак головним залишалося питання, чи долучатися до цих атак США.
Невдовзі, у ніч на 22 червня, авіація США завдала ударів по трьох ядерних об'єктах, які розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атаки країна використовувала протибункерні авіабомби, які є тільки в американської армії.
У відповідь, уже 23 червня, Іран атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі, яка є найбільшим об'єктом США на Близькому Сході.
Трамп відреагував на іранську атаку, назвавши її дуже слабкою відповіддю. За словами Трампа, постраждалих унаслідок обстрілу немає, і також практично немає шкоди. Водночас він подякував Ірану за передчасне повідомлення про атаку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.