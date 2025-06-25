Трамп накинувся з критикою на CNN та NYT через удари по ядерних об'єктах Ірану

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував видання CNN та NYT. Вони писали, що ядерні об'єкти Ірану не були знищені після американських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.

"Фейкові новини CNN разом з невдахою New York Times об'єдналися, щоб принизити один з найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені", - написав Трамп.

За словами американського президента, і New York Times, і CNN піддаються жорсткій критиці з боку громадськості.

Що написали ЗМІ

Видання CNN та New York Times повідомили, що удари США по іранських об'єктах не знищили повністю ядерну програму Тегерану.

CNN з посиланням на американську розвідку зазначає, що удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми. Проте раніше президент США неодноразово заявляв, що ядерна програма була знищена.