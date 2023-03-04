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Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії

Фото: ЗСУ за добу знищили ворожий літак та 820 окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 820 окупантів. Також був знищений ворожий літак та десяток бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків - 3409 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6683 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2414 (+12) од,
  • РСЗВ - 487 (+3) од,
  • засоби ППО - 247 (+0) од,
  • літаків - 302 (+1) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2066 (+5),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 230 (+0).

Нагадаємо, що на Сватівському напрямку українські артилеристи знищили колону російської військової техніки, ворог зазнав великих втрат.

Також ми писали, що нацгвардійці знищили ворожу рідкісну інженерну машину дистанційного мінування.

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