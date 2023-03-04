Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 820 окупантів. Також був знищений ворожий літак та десяток бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що на Сватівському напрямку українські артилеристи знищили колону російської військової техніки, ворог зазнав великих втрат.
Також ми писали, що нацгвардійці знищили ворожу рідкісну інженерну машину дистанційного мінування.
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