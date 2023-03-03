Українські військові розбили колону окупантів на Сватівському напрямку, - Гайдай
Вночі 3 березня на Сватівському напрямку українські артилеристи знищили колону російської військової техніки. Ворог зазнав великих втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"На Сватівському напрямку більш спокійно. Минулої ночі наші воїни накрили ворожу колону, у ворога чисельні втрати - як людські, та і в техніці", - сказав Гайдай.
Він також зазначив, що на Кремінському напрямку росіяни експериментують у способах наступу. Атаки малими групами виявилися не ефективними, тепер окупанти кидають в бій більше важкої техніки, з'явився вже новий "Термінатор" - бойова машина підтримки танків (попередній наші захисники знищили).
Крім того, районі Білогорівки декілька днів поспіль точилися важки бої, наразі окупанти розстрілюють українські позиції снарядами великих калібрів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові зібрали в Луганській області велику кількість важкої техніки. Під Кремінною зафіксовано багато танків Т-90М.
Також раніше ми писали, що 1 березня українські спецпризначенці знищили шість російських танків у Луганській області за одну ніч.
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