Українські військові розбили колону окупантів на Сватівському напрямку, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На Сватівському напрямку більш спокійно. Минулої ночі наші воїни накрили ворожу колону, у ворога чисельні втрати - як людські, та і в техніці", - сказав Гайдай.

Він також зазначив, що на Кремінському напрямку росіяни експериментують у способах наступу. Атаки малими групами виявилися не ефективними, тепер окупанти кидають в бій більше важкої техніки, з'явився вже новий "Термінатор" - бойова машина підтримки танків (попередній наші захисники знищили).

Крім того, районі Білогорівки декілька днів поспіль точилися важки бої, наразі окупанти розстрілюють українські позиції снарядами великих калібрів.