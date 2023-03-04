Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 820 оккупантов. Также был уничтожен вражеский самолет и десяток бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.23 ориентировочно составили:
Напомним, что на Сватовском направлении украинские артиллеристы уничтожили колонну российской военной техники, враг понес большие потери.
Также мы писали, что нацгвардейцы уничтожили вражескую редкую инженерную машину дистанционного минирования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.