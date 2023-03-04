Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
Фото: ЗСУ за добу знищили ворожий літак та 820 окупантів (Getty Images)
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 820 окупантів. Також був знищений ворожий літак та десяток бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб ліквідовано,
- танків - 3409 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6683 (+10) од,
- артилерійських систем - 2414 (+12) од,
- РСЗВ - 487 (+3) од,
- засоби ППО - 247 (+0) од,
- літаків - 302 (+1) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2066 (+5),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од,
- спеціальна техніка - 230 (+0).
Нагадаємо, що на Сватівському напрямку українські артилеристи знищили колону російської військової техніки, ворог зазнав великих втрат.
Також ми писали, що нацгвардійці знищили ворожу рідкісну інженерну машину дистанційного мінування.
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