Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії

Фото: ЗСУ за добу знищили ворожий літак та 820 окупантів (Getty Images)

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 820 окупантів. Також був знищений ворожий літак та десяток бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.