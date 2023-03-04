ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії

Новость на русском →
Донбас, Субота 04 березня 2023 08:11
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії Фото: ЗСУ за добу знищили ворожий літак та 820 окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 820 окупантів. Також був знищений ворожий літак та десяток бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків - 3409 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6683 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2414 (+12) од,
  • РСЗВ - 487 (+3) од,
  • засоби ППО - 247 (+0) од,
  • літаків - 302 (+1) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2066 (+5),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 230 (+0).

Нагадаємо, що на Сватівському напрямку українські артилеристи знищили колону російської військової техніки, ворог зазнав великих втрат.

Також ми писали, що нацгвардійці знищили ворожу рідкісну інженерну машину дистанційного мінування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війська РФ Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним