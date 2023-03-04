Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России

Фото: ВСУ за сутки уничтожили вражеский самолет и 820 оккупантов (Getty Images)

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 820 оккупантов. Также был уничтожен вражеский самолет и десяток бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.