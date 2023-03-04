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Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России

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Донбасс, Суббота 04 марта 2023 08:11
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России Фото: ВСУ за сутки уничтожили вражеский самолет и 820 оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 820 оккупантов. Также был уничтожен вражеский самолет и десяток бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 152190 (+820) человек ликвидировано,
  • танков - 3409 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 6683 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2414 (+12) ед,
  • РСЗО - 487 (+3) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 302 (+1) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2066 (+5),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5289 (+8) ед,
  • специальная техника - 230 (+0).

Напомним, что на Сватовском направлении украинские артиллеристы уничтожили колонну российской военной техники, враг понес большие потери.

Также мы писали, что нацгвардейцы уничтожили вражескую редкую инженерную машину дистанционного минирования.

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