Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Фото: ВСУ за сутки уничтожили вражеский самолет и 820 оккупантов (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 820 оккупантов. Также был уничтожен вражеский самолет и десяток бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 152190 (+820) человек ликвидировано,
- танков - 3409 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 6683 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2414 (+12) ед,
- РСЗО - 487 (+3) ед,
- средства ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 302 (+1) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2066 (+5),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5289 (+8) ед,
- специальная техника - 230 (+0).
Напомним, что на Сватовском направлении украинские артиллеристы уничтожили колонну российской военной техники, враг понес большие потери.
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