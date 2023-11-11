Знищені ворожі танки, ББМ й піхотинці. Бійці СБУ показали роботу у найгарячіших точках

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України продовжують здійснювати ювелірну роботу зі знищення ворога у найгарячіших точках війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди", - пише пресслужба.
Протягом тижня бійці знищили:
Протягом минулої доби, 10 листопада, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, військові знищили 1130 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 310 650 військових.
На Таврійському напрямку було ліквідовано 642 окупанти. Зокрема 9 терористів здались у полон.
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