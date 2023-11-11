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Знищені ворожі танки, ББМ й піхотинці. Бійці СБУ показали роботу у найгарячіших точках

Фото: Бійці СБУ показали роботу у найгарячіших точках (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України продовжують здійснювати ювелірну роботу зі знищення ворога у найгарячіших точках війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди", - пише пресслужба. 

Протягом тижня бійці знищили: 

  • 165 російських піхотинців; 
  • 16 танків;
  • 28 ББМ;
  • 11 артилерійських систем;
  • 4 РСЗВ;
  • 1 система ППО;
  • 16 одиниць БпЛА;
  • 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;
  • 55 військових авто;
  • 70 вогневих позицій та укріплень;
  • комплекс відеоспостереження "Муром";
  • 3 склади з боєприпасами;

Втрати Росії у війні 

Протягом минулої доби, 10 листопада, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, військові знищили 1130 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 310 650 військових.

На Таврійському напрямку було ліквідовано 642 окупанти. Зокрема 9 терористів здались у полон.

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Служба безпеки України