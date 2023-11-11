Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше 600 окупантів, 9 росіян здались у полон (Getty Images)

Українські воїни, протягом минулої доби, 10 листопада, знищили на Таврійському напрямку 642 російських терористів. 9 окупантів здалися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку

Протягом доби ворог: завдав 20 авіаударів;

провів 58 бойових зіткнень;

здійснив 1019 артобстрілів. Авдіївський напрямок Ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Захисники відбили 35 атак росіян східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області. Мар'їнський напрямок Ворог вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Відбито 18 атак. Шахтарський напрямок На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області. Запорізький напрямок Росіяни вели штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мали. Досягнення наших воїнів "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба. Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1092 вогневих завдання. Втрати ворога склали 642 особи, 9 росіян здалися в полон. Загалом було знищено 53 одиниці військової техніки росіян, зокрема: 7 танків;

11 ББМ;

8 артсистем;

9 БпЛА;

15 автомобілів;

3 одиниці спецтехніки. "Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 37 одиниць військової техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, втрати терористів склали 1130 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 310 650 військових.