Уничтожены вражеские танки, ББМ и пехотинцы. Бойцы СБУ показали работу в самых горячих точках

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают осуществлять ювелирную работу по уничтожению врага в самых горячих точках войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны беспощадно минусуют оккупантов повсюду", - пишет пресс-служба.
В течение недели бойцы уничтожили:
За прошедшие сутки, 10 ноября, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, военные уничтожили 1130 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 310 650 военных.
На Таврическом направлении было ликвидировано 642 оккупанта. В частности 9 террористов сдались в плен.
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