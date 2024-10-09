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Знищені танки й сотні бліндажів. В МВС розповіли про роботу Нацгвардії за останні тижні

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останніх двох тижнів бійці Нацгвардії знищили десятки танків, а також сотні ворожих бліндажів. Станом на сьогодні, 9 жовтня, від початку повномасштабної війни, Росія втратила вже більше 664 тисяч одиниць живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка.

За два тижні нацгвардійці знищили: 

  • 36 танків;
  • 52 одиниці броньованої техніки; 
  • 76 артилерійських систем; 
  • 111 автомобілів; 
  • 213 бліндажів і місць скупчення піхоти противника;
  • 23 засоби РЕБ; 
  • 28 складів боєкомплекту; 
  • 1 реактивну систему залпового вогню.

Зокрема Клименко показав роботу бійців бригади "Спартан" на Харківському напрямку. Бійці здійснили точний скид з дрона на ворожу бойову машину піхоти. 

Втрати Росії у війні 

Як й згадувалось вище, від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 664 тисяч бійців. Лише за вчорашній день, 8 жовтня, Сили оборони "відмінусували" ще 1150 окупантів. Зокрема вчора було знищено: 

  • 4 танки; 
  • 11 бойових броньованих машин; 
  • 19 артилерійських систем й не тільки. 

Також нещодавно Сили оборони знищили автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ" вартістю близько 10 мільйонів доларів. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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