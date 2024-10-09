Знищені танки й сотні бліндажів. В МВС розповіли про роботу Нацгвардії за останні тижні

Протягом останніх двох тижнів бійці Нацгвардії знищили десятки танків, а також сотні ворожих бліндажів. Станом на сьогодні, 9 жовтня, від початку повномасштабної війни, Росія втратила вже більше 664 тисяч одиниць живої сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка.
За два тижні нацгвардійці знищили:
Зокрема Клименко показав роботу бійців бригади "Спартан" на Харківському напрямку. Бійці здійснили точний скид з дрона на ворожу бойову машину піхоти.
Як й згадувалось вище, від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 664 тисяч бійців. Лише за вчорашній день, 8 жовтня, Сили оборони "відмінусували" ще 1150 окупантів. Зокрема вчора було знищено:
Також нещодавно Сили оборони знищили автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ" вартістю близько 10 мільйонів доларів.
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