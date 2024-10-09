Знищені танки й сотні бліндажів. В МВС розповіли про роботу Нацгвардії за останні тижні

За два тижні нацгвардійці знищили:

36 танків;

52 одиниці броньованої техніки;

76 артилерійських систем;

111 автомобілів;

213 бліндажів і місць скупчення піхоти противника;

23 засоби РЕБ;

28 складів боєкомплекту;

1 реактивну систему залпового вогню.

Зокрема Клименко показав роботу бійців бригади "Спартан" на Харківському напрямку. Бійці здійснили точний скид з дрона на ворожу бойову машину піхоти.

Втрати Росії у війні

Як й згадувалось вище, від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 664 тисяч бійців. Лише за вчорашній день, 8 жовтня, Сили оборони "відмінусували" ще 1150 окупантів. Зокрема вчора було знищено:

4 танки;

11 бойових броньованих машин;

19 артилерійських систем й не тільки.

Також нещодавно Сили оборони знищили автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ" вартістю близько 10 мільйонів доларів.