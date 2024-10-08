Сили оборони відпрацювали по ворожому ЗРК "Оса" за 10 млн доларів: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони Півдня України.

Як відзначили Сили оборони Півдня України, після знищення ворожого ЗРК, росіяни шукають нове прикриття.

Варто додати, що ще один ЗРК "Оса" було знищено зовсім нещодавно. Тоді ж військова розвідка відпрацювала по ньому FPV-дроном, вартість якого становила кілька сотень доларів. Водночас "Оса" коштує, як розповіли в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони - 10 млн доларів.

Що відомо про ЗРК "Оса"

Зенітний ракетний комплекс "Оса-АКМ" є радянською розробкою, яка була введена в експлуатацію в 1970-х роках. Цей комплекс призначений для захисту військових об'єктів і підрозділів від повітряних атак. "Оса-АКМ" використовує ракети на твердому паливі та може вести вогонь як по літаках, так і по вертольотах на відстані до 15 км і висоті до 10 км.

Комплекс має автономну систему управління, що дозволяє йому діяти незалежно від інших засобів ППО. "Оса-АКМ" залишає слід у збройних силах кількох країн, але поступово замінюється більш сучасними системами.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила більше 662 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу, 7 жовтня, Збройні сили України (ЗСУ) ліквідували ще більше 1300 терористів, а також знищили: