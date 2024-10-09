Армія РФ втратила за добу 1150 солдатів і понад 30 БпЛА, - Генштаб

За останню добу з 8 на 9 жовтня, росіяни втратили на фронті 1150 солдатів, 11 бойових бронемашин і 55 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.