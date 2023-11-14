Знищені танки, РСЗВ й сотні росіян. ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Збройні сили України на Таврійському напрямку протягом доби, 13 листопада, знищили ще 504 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 25 авіаційних ударів;

провів 54 бойових зіткнення;

здійснив 1124 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Втрати ворога склали декілька сотень за добу. Терористи намагались наступати південніше Новокалинового, у районах Авдіївки, Северного та східніше Первомайського - відбито 18 атак.

Мар'їнський напрямок

Росіяни, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки - відбито 24 атаки окупантів.

Шахтарський напрямок

Росіяни вели штурмові дії південніше Золотої Ниви, успіху не мали.

Запорізький напрямок

Захисники відбили 4 атаки загарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужб .

Підрозділи ракетних військ й артилерії виконали 1130 вогневих завдань. Втрати ворога склали 504 особи. Зокрема було знищено 20 одиниць техніки росіян, серед яких:

4 танки;

3 артилерійські системи;

1 РСЗВ;

6 БпЛА;

4 автомобілі.

"Також знищено склад боєприпасів загарбників", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 11 листопада, втрати терористів склали 920 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 313 470 військових.