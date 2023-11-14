Знищені танки, РСЗВ й сотні росіян. ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку
Збройні сили України на Таврійському напрямку протягом доби, 13 листопада, знищили ще 504 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 25 авіаційних ударів;
- провів 54 бойових зіткнення;
- здійснив 1124 артобстріли.
Авдіївський напрямок
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Втрати ворога склали декілька сотень за добу. Терористи намагались наступати південніше Новокалинового, у районах Авдіївки, Северного та східніше Первомайського - відбито 18 атак.
Мар'їнський напрямок
Росіяни, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки - відбито 24 атаки окупантів.
Шахтарський напрямок
Росіяни вели штурмові дії південніше Золотої Ниви, успіху не мали.
Запорізький напрямок
Захисники відбили 4 атаки загарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужб .
Підрозділи ракетних військ й артилерії виконали 1130 вогневих завдань. Втрати ворога склали 504 особи. Зокрема було знищено 20 одиниць техніки росіян, серед яких:
- 4 танки;
- 3 артилерійські системи;
- 1 РСЗВ;
- 6 БпЛА;
- 4 автомобілі.
"Також знищено склад боєприпасів загарбників", - додає пресслужба.
Втрати Росії у війні
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 11 листопада, втрати терористів склали 920 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 313 470 військових.
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