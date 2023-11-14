Уничтожены танки, РСЗО и сотни россиян. ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении в течение суток, 13 ноября, уничтожили еще 504 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

нанес 25 авиационных ударов;

провел 54 боевых столкновения;

совершил 1124 артобстрела.

Авдеевское направление

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Потери врага составили несколько сотен за сутки. Террористы пытались наступать южнее Новокалиново, в районах Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского - отбито 18 атак.

Марьинское направление

Россияне, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки - отражено 24 атаки оккупантов.

Шахтерское направление

Россияне вели штурмовые действия южнее Золотой Нивы, успеха не имели.

Запорожское направление

Защитники отбили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1130 огневых задач. Потери врага составили 504 человека. В частности было уничтожено 20 единиц техники россиян, среди которых:

4 танка;

3 артиллерийские системы;

1 РСЗО;

6 БпЛА;

4 автомобиля.

"Также уничтожен склад боеприпасов захватчиков", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 11 ноября, потери террористов составили 920 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 313 470 военных.