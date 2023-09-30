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Знищені танки, ППО й не тільки. Спецпризначенці СБУ показали досягнення за тиждень

Фото: спецпризначенці СБУ показали досягнення за тиждень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці "А" Служби безпеки України продовжують ювелірно відпрацьовувати по ворогу. Лише за тиждень знищили 7 танків, 5 ББМ й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Протягом тижня за допомогою ударних дронів воїни позбавили росіян: 

  • 7 танків;
  • 5 ББМ; 
  • 7 артилерійських систем;
  • 1 системи ППО;
  • 6 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;
  • 29 одиниць автомобільної техніки;
  • 7 вогневих позицій;
  • 28 фортифікаційних споруд та 1 складу з БК;

Зазначається, що близько 70 терористів отримали квитки на концерт Кобзона "в один бік". 

Втрати Росії у війні 

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 29 вересня, наші воїни знищили ще 470 російських терористів. З початку війни Росія втратила близько 278 130 одиниць особового складу.

Також під час нічної атаки на України, у ніч на 30 вересня, протиповітряна оборона "приземлила" 30 російських "шахедів"

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