Протягом тижня за допомогою ударних дронів воїни позбавили росіян:

7 танків;

5 ББМ;

7 артилерійських систем;

1 системи ППО;

6 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;

29 одиниць автомобільної техніки;

7 вогневих позицій;

28 фортифікаційних споруд та 1 складу з БК;

Зазначається, що близько 70 терористів отримали квитки на концерт Кобзона "в один бік".

Втрати Росії у війні

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 29 вересня, наші воїни знищили ще 470 російських терористів. З початку війни Росія втратила близько 278 130 одиниць особового складу.

Також під час нічної атаки на України, у ніч на 30 вересня, протиповітряна оборона "приземлила" 30 російських "шахедів".