В течение недели с помощью ударных дронов воины лишили россиян:

7 танков;

5 ББМ;

7 артиллерийских систем;

1 системы ПВО;

6 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;

29 единиц автомобильной техники;

7 огневых позиций;

28 фортификационных сооружений и 1 склада с БК;

Отмечается, что около 70 террористов получили билеты на концерт Кобзона "в одну сторону".

Потери России в войне

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 29 сентября, наши воины уничтожили еще 470 российских террористов. С начала войны Россия потеряла около 278 130 единиц личного состава.

Также во время ночной атаки на Украину, в ночь на 30 сентября, противовоздушная оборона "приземлила" 30 российских "шахедов".