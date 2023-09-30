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Уничтоженные танки, ПВО и не только. Спецназовцы СБУ показали достижения за неделю

Фото: спецназовцы СБУ показали достижения за неделю (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцы "А" Службы безопасности Украины продолжают ювелирно отрабатывать по врагу. Только за неделю уничтожили 7 танков, 5 ББМ и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

В течение недели с помощью ударных дронов воины лишили россиян: 

  • 7 танков;
  • 5 ББМ; 
  • 7 артиллерийских систем;
  • 1 системы ПВО;
  • 6 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
  • 29 единиц автомобильной техники;
  • 7 огневых позиций;
  • 28 фортификационных сооружений и 1 склада с БК;

Отмечается, что около 70 террористов получили билеты на концерт Кобзона "в одну сторону".

Потери России в войне

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 29 сентября, наши воины уничтожили еще 470 российских террористов. С начала войны Россия потеряла около 278 130 единиц личного состава.

Также во время ночной атаки на Украину, в ночь на 30 сентября, противовоздушная оборона "приземлила" 30 российских "шахедов".

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