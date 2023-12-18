ua en ru
Пн, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищені танки, БМП й не тільки. Нацгвардійці показали роботу на Бахмутському напрямку

Понеділок 18 грудня 2023 15:58
UA EN RU
Знищені танки, БМП й не тільки. Нацгвардійці показали роботу на Бахмутському напрямку Фото: Знищені танки, БМП й не тільки. Нацгвардійці показали роботу на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нацгвардійці продовжують "демілітаризацію" росіян на Бахмутському напрямку. Протягом тижня знищили більше двадцяти танків, десяток БМП й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

На відео можна побачити роботу артилеристів бригади "Рубіж", які відпрацювали по ворожій гарматі МТ-12 "Рапіра", що була замаскована в лісосмузі.

"Підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на лінії фронту по східних і південних напрямках, також нанесли ворогу суттєвих втрат", - пише Клименко.

Протягом минуло тижня бійці знищили:

  • 21 танк;
  • 11 БМП;
  • 1 БТР;
  • 18 ББМ;
  • 36 одиниць автомобільної техніки;
  • 1 РСЗВ;
  • 3 склади БК;
  • 1 КШМ;
  • 4 комплекси РЕБ;
  • 3 склади БК.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 грудня, українські воїни ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 347 160 військових.

На Таврійському напрямку наші воїни знищили у тому ж числі 491 російського терориста. Зокрема шістьох взяли у полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Залужний вперше прокоментував прослушку у своєму кабінеті
Залужний вперше прокоментував прослушку у своєму кабінеті
DAILY
Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ