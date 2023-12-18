Знищені танки, БМП й не тільки. Нацгвардійці показали роботу на Бахмутському напрямку

Нацгвардійці продовжують "демілітаризацію" росіян на Бахмутському напрямку. Протягом тижня знищили більше двадцяти танків, десяток БМП й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

На відео можна побачити роботу артилеристів бригади "Рубіж", які відпрацювали по ворожій гарматі МТ-12 "Рапіра", що була замаскована в лісосмузі.

"Підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на лінії фронту по східних і південних напрямках, також нанесли ворогу суттєвих втрат", - пише Клименко.

Протягом минуло тижня бійці знищили:

21 танк;

11 БМП;

1 БТР;

18 ББМ;

36 одиниць автомобільної техніки;

1 РСЗВ;

3 склади БК;

1 КШМ;

4 комплекси РЕБ;

3 склади БК.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 грудня, українські воїни ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 347 160 військових.

На Таврійському напрямку наші воїни знищили у тому ж числі 491 російського терориста. Зокрема шістьох взяли у полон.