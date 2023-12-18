Знищені танки, БМП й не тільки. Нацгвардійці показали роботу на Бахмутському напрямку
Нацгвардійці продовжують "демілітаризацію" росіян на Бахмутському напрямку. Протягом тижня знищили більше двадцяти танків, десяток БМП й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
На відео можна побачити роботу артилеристів бригади "Рубіж", які відпрацювали по ворожій гарматі МТ-12 "Рапіра", що була замаскована в лісосмузі.
"Підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на лінії фронту по східних і південних напрямках, також нанесли ворогу суттєвих втрат", - пише Клименко.
Протягом минуло тижня бійці знищили:
- 21 танк;
- 11 БМП;
- 1 БТР;
- 18 ББМ;
- 36 одиниць автомобільної техніки;
- 1 РСЗВ;
- 3 склади БК;
- 1 КШМ;
- 4 комплекси РЕБ;
- 3 склади БК.
Втрати Росії у війні проти України
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 грудня, українські воїни ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 347 160 військових.
На Таврійському напрямку наші воїни знищили у тому ж числі 491 російського терориста. Зокрема шістьох взяли у полон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.