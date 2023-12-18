Уничтожены танки, БМП и не только. Нацгвардейцы показали работу на Бахмутском направлении
Нацгвардейцы продолжают "демилитаризацию" россиян на Бахмутском направлении. В течение недели уничтожили более двадцати танков, десяток БМП и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
На видео можно увидеть работу артиллеристов бригады "Рубеж", которые отработали по вражеской пушке МТ-12 "Рапира", которая была замаскирована в лесополосе.
"Подразделения Национальной гвардии, которые выполняют задачи на линии фронта по восточным и южным направлениям, также нанесли врагу существенные потери", - пишет Клименко.
В течение прошло недели бойцы уничтожили:
- 21 танк;
- 11 БМП;
- 1 БТР;
- 18 ББМ;
- 36 единиц автомобильной техники;
- 1 РСЗО;
- 3 склада БК;
- 1 КШМ;
- 4 комплекса РЭБ;
- 3 склада БК.
Потери России в войне против Украины
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 347 160 военных.
На Таврическом направлении наши воины уничтожили в том же числе 491 российского террориста. В частности шестерых взяли в плен.
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