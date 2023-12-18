Уничтожены танки, БМП и не только. Нацгвардейцы показали работу на Бахмутском направлении

Нацгвардейцы продолжают "демилитаризацию" россиян на Бахмутском направлении. В течение недели уничтожили более двадцати танков, десяток БМП и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

На видео можно увидеть работу артиллеристов бригады "Рубеж", которые отработали по вражеской пушке МТ-12 "Рапира", которая была замаскирована в лесополосе.

"Подразделения Национальной гвардии, которые выполняют задачи на линии фронта по восточным и южным направлениям, также нанесли врагу существенные потери", - пишет Клименко.

В течение прошло недели бойцы уничтожили:

21 танк;

11 БМП;

1 БТР;

18 ББМ;

36 единиц автомобильной техники;

1 РСЗО;

3 склада БК;

1 КШМ;

4 комплекса РЭБ;

3 склада БК.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 347 160 военных.

На Таврическом направлении наши воины уничтожили в том же числе 491 российского террориста. В частности шестерых взяли в плен.