Знищені танки, БМП й склади: контррозвідники СБУ показали результати на фронті

"Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ звільняють українську землю у контрнаступі", - пише пресслужба.

Як відзначає СБУ, лише за останні кілька днів ворог "недорахувався":

2 танків;

ЗРК "Оса";

БМП;

МТЛБ;

1 одиниці інженерної техніки;

7 одиниць автотехніки;

складу боєприпасів;

комплексу відеоспостереження "Муром";

розрахунку ударних FPV-дронів і БпЛА з системою скиду засобів ураження;

взводного опорного пункту, вогневих позицій та укриття з 20 росіянами.

Втрати ворога у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу наші військові ліквідували ще 620 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила близько 249 110 одиниць живої сили.

Тим часом, як писав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, військові на Таврійському напрямку лише за добу нещодавно знищили 21 одиницю військової техніки росіян.