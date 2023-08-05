Знищені танки, БМП й склади: контррозвідники СБУ показали результати на фронті

Військові контррозвідники СБУ продовжують "розбирати" дронами ворожу техніку. Лише за останні кілька днів знищили два російських танки, ЗРК й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ звільняють українську землю у контрнаступі", - пише пресслужба.
Як відзначає СБУ, лише за останні кілька днів ворог "недорахувався":
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу наші військові ліквідували ще 620 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила близько 249 110 одиниць живої сили.
Тим часом, як писав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, військові на Таврійському напрямку лише за добу нещодавно знищили 21 одиницю військової техніки росіян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.