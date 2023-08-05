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Уничтоженные танки, БМП и склады: контрразведчики СБУ показали результаты на фронте

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военные контрразведчики СБУ продолжают "разбирать" дронами вражескую технику. Только за последние несколько дней уничтожили два российских танка, ЗРК и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Наши спецы продолжают уменьшать вражеские силы и бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освобождают украинскую землю в контрнаступлении", - пишет пресс-служба.

Как отмечает СБУ, только за последние несколько дней враг "недосчитался":

  • 2 танков;
  • ЗРК "Оса";
  • БМП;
  • МТЛБ;
  • 1 единицы инженерной техники;
  • 7 единиц автотехники;
  • состава боеприпасов;
  • комплекса видеонаблюдения "Муром";
  • расчета ударных FPV-дронов и БпЛА с системой сброса средств поражения;
  • взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами.

Потери врага в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки наши военные ликвидировали еще 620 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 249 110 единиц живой силы.

Между тем, как писал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, военные на Таврическом направлении только за сутки недавно уничтожили 21 единицу военной техники россиян.

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